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Fenerbahçe'nin tesellisi ikincilik

Fenerbahçe , Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada noktaladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için ön eleme oynayacak

19 Mayıs 2018 Cumartesi 21:40
Fenerbahçe'nin tesellisi ikincilik

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunu 2. sırada tamamladı.

Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de perde kapandı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Jose Fernandao, Roberto Soldado ve Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gollerle 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, şampiyon Galatasaray'ın arkasında kaldı.

Karşılaşmada Atiker Konyaspor'un gollerini Fofana ve Jahovic kaydetti.

Fenerbahçe sezonu 72 puanla 2'nci, Atiker Konyaspor ise 36 puanla 15. sırada bitirdi.

4. yıldız yine gelmedi

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunda da mutlu sona ulaşamadı. Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde yaşayan sarı-lacivertliler, 19 şampiyonlukta kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmayı başaramadı.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alabilmek için ön eleme oynayacak.

Aykut Kocaman yine ikinci

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde ligi yine ikinci sırada tamamladı.

Sarı-lacivertlilere geldiği ilk sezon olan 2010-2011'de averajla Trabzonspor'un önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Kocaman, daha sonra ise ikinciliklerle yetinmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe ile 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ligde 2. sırada kalan Aykut Kocaman, görevinden ayrılmıştı.

Aykut Kocaman'ın sezon başında döndüğü Fenerbahçe, ligi yine 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman ile 2. sırada kaldığı söz konusu üç sezonda da şampiyonluk ipini Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray göğüsledi.

Taraftardan tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde kulüp başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolculara tepki gösterdi.

Başkan adayı Ali Koç, eski futbolcuları Alex de Souza ile Mathieu Valbuena lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, "Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese" diye slogan attı.

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