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Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu

Hollanda kulüplerinden PSV, teknik direktör Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu

22 Haziran 2018 Cuma 13:04
Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) kulüplerinden PSV, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

PSV Kulübü tarafından yapılan basın açıklamasında, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımın yeni teknik direktörünün Mark van Bommel olduğu belirtildi. Açıklamada, 47 yaşındaki teknik direktör Cocu'nun yanı sıra yardımcısı Chris van der Weerden'in de Fenerbahçe'ye gideceği kaydedildi.

Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili her şeyin hızlı geliştiğini ama hazırlıklı olduklarını belirten kulübün genel müdürü Toon Gerbrands, "Başarı, talepleri de birlikte getirir. Cocu'ya PSV'de elde ettiği başarıları için teşekkür ediyoruz. Cocu, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine sonsuz saygım var. Türkiye'de kendisine büyük başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı. Hollandalı eski milli futbolcu Phillip Cocu, teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHollandaPhilip CocuPSV Eindhoven
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