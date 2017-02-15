Fenerbahçe Rusya'da avantaj peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Krasnodar takımına konuk olacak.



Krasnodar Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi umuduyla başlayan Fenerbahçe, play-off turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendi. UEFA Avrupa Ligi'ne İsviçre'den Grasshoppers'ı eleyerek katılan sarı-lacivertliler, A Grubu'nda Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda) ve Zorya (Ukrayna) ile eşleşti. Grubu 13 puanla Manchester United'ın önünde lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turuna adını yazdırdı. Rus ekip uzun bir yoldan geçerek son 32'ye geldi. UEFA Avrupa Ligi için iki eleme turu oynayan Krasnodar, I Grubu'nda Schalke 04 (Almanya), Salzburg (Avusturya) ve Nice (Fransa) ile mücadele etti, 7 puan ve averajla ikinci olarak son 32'ye kalmayı başardı. Krasnodar kentinde karşılaşmanın başlayacağı saatte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olması bekleniyor.

Tanıdık hakem

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak, geçen sezon Fenerbahçe'nin yine UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bir başka Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynadığı maçta görev almıştı. Slovak hakemin yönettiği maçta Fenerbahçe, ilk karşılaşmadaki 2-0'lık avantajını kullandı ve rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Slovak hakem, bu sezon Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına deplasmanda 2-0 yenildiği maçı da yönetmişti. Yarınki maçta Kruzliak'ın yardımcılıklarını Martin Balko ve Tomas Somolani yapacak. Tomas Mokos'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Mario Vlk ve Peter Kralovic olacak.

Skrtel cezalı, Volkan ve De Souza sınırda

Fenerbahçe, Rusya deplasmanında Slovak stoper Martin Skrtel'den yararlanamayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarında toplam 3 sarı kart gören Skrtel, Krasnodar karşılaşmasında cezalı oldu. Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Josef de Souza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Grup maçlarında ikişer sarı kart gören Volkan ve De Souza, Krasnodar karşısında da sarı kart görürse cezalı duruma düşecek. Rus temsilcisinde ise sarı kart cezalısı İsveçli savunmacı Andreas Granqvist sahada yer almayacak.

Chahechouhe ve Fernandao listede

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği yeni liste doğrultusunda Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao, Krasnodar maçında şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Grup maçlarında, isimleri takımın UEFA listesinde yer almadığı için forma giyemeyen iki futbolcu, son 32 turu öncesi Salih Uçan ve Miroslav Stoch'un yerine kadroya dahil edilmişti. Fenerbahçe'de Salih ve Stoch'un yanı sıra Oleksandr Karavaiev de listede bulunmuyor. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli ekibe katılan Karavaiev, eski takımı Zorya'nın formasıyla bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği için görev yapamıyor.

Krasnodar 2 aydır resmi maç oynamıyor

Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar, 2 aydır resmi maç yapmıyor. Rusya'daki kış şartları nedeniyle yerel lig aralık ayından marta kadar tatil ediliyor. Son resmi maçını UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile deplasmanda 12 Aralık'ta yapan Rus ekibi, bu karşılaşmadan 66 gün sonra Fenerbahçe mücadelesine çıkacak. Öte yandan, Krasnodar ara transfer döneminde güç kaybetti. Rus ekibinin grup maçlarının hepsinde sahada yer alan orta saha oyuncuları Özbek Odil Ahmedov Çin'de Shanghai SIPG'ye, Fildişi Sahilli Kouassi Eboue ise İskoçya'da Celtic'e transfer oldu. Krasnodar, kadrosuna Kolombiyalı savunmacı Cristian Ramirez ve İsveçli orta saha Viktor Claesson'u dahil etti.