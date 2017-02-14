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Fenerbahçe Rusya'ya gidecek

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı

14 Şubat 2017 Salı 16:51
Fenerbahçe Rusya'ya gidecek

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından çift kale maçla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler yarın sabah Rusya'ya gidecek. Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda yapacak. Öte yandan, sarı-lacivertlilerin antrenmanını, 15 Temmuz darbe girişiminde babası şehit, kendisi gazi olan Yasin Lezgi de izledi. Futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek forma imzalatan ve fotoğraf çektiren Yasin Lezgi'nin idmanın bir bölümünü de izlediği aktarıldı.

Son Güncelleme: 14.02.2017 16:55
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporSon 32 TuruKrasnodarFutbolFenerbahçe
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