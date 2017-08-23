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Fenerbahçe, Sosa ile ilgileniyor mu?

Fenerbahçe Kulübü, Jose Sosa’yla ilgilenmediğini açıkladı

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Fenerbahçe, Sosa ile ilgileniyor mu?

Fenerbahçe Kulübü, Jose Sosa’yla ilgilenmediğini açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya’nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır. Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır" denildi.

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YalanlamaSosa. MilanFenerbahçeFutbol
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