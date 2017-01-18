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Fenerbahçe Sydorchuk'un peşinde

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev, sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği oyuncuyu açıkladı

18 Ocak 2017 Çarşamba 15:06
Fenerbahçe Sydorchuk'un peşinde

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'nni yeni transfer hedefini açıkladı. Ukrayna Basını'na konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaiev, Dinamo Kiev'de oynayan Sergiy Sydorchuk'un Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu söyledi. Kulübünün oyuncuyla ilgilendiğini söyleyen Ukraynalı yıldız, sarı lacivertlilerin bu transfer için girişimler yaptığını söyledi. Dinamo Kiev formasıyla bu sezon ligde 16 maça çıkan Sergiy Sydorchuk 3 de gol attı. (goal)

Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçe
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