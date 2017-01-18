Fenerbahçe Sydorchuk'un peşinde

Oleksandr Karavaiev, Fenerbahçe'nni yeni transfer hedefini açıkladı. Ukrayna Basını'na konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaiev, Dinamo Kiev'de oynayan Sergiy Sydorchuk'un Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu söyledi. Kulübünün oyuncuyla ilgilendiğini söyleyen Ukraynalı yıldız, sarı lacivertlilerin bu transfer için girişimler yaptığını söyledi. Dinamo Kiev formasıyla bu sezon ligde 16 maça çıkan Sergiy Sydorchuk 3 de gol attı. (goal)