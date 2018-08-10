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Fenerbahçe taraftarı ile buluşuyor

Fenerbapçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak

10 Ağustos 2018 Cuma 14:29
Fenerbahçe taraftarı ile buluşuyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ligdeki ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz'de Benfica'ya 1-0 yenilmişti. Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak için sahaya çıkacak Fenerbahçe, son iki sezondaki kötü başlangıçlarını taraftarına unutturmaya çalışacak.

Son iki sezonun ilk 2 haftalarında galibiyet alamayarak kötü başlangıçlar yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna galibiyetle girmek için mücadele edecek. Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

7 yıl sonra ilk peşinde

Fenerbahçe, yarın Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek.

Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek. Fenerbahçe ligde son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu sürede 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2018 14:30
Anahtar Kelimeler:
BursasporFenerbahçeFutbolSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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