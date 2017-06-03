Fenerbahçe üçüncü bitirdi: 1-3

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında lige veda etmesi daha önceden kesinleşen Adanaspor'a konuk olan Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçtan üç puanla ayrılmasını bildi ve ligi üçüncü sırada tamamladı.



Oldukça yüksek tempoda başlayan maçta Adanaspor, 6. dakikada Vladimir Koman'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ancak 9. dakikada Josef de Souza'nın golüyle skora denge geldi: 1-1

Fenerbahçe'ye öne geçiren gol 22. dakikada Aatıf Chahechouhe'dan gelirken, maçın sonucunu belirleyen gol 90+1'de Emmanuel Emenike'den geldi: 1-3.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe sezonu 64 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, 25 puanlı Adanaspor ligin son sırasında kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılacak ve grup aşamalarına kalabilmek için iki eşleşme oynayacak.