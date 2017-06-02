Fenerbahçe üçüncülük için sahada

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Adanaspor'la karşılaşacak.

Süper Lig'de son haftaya 61 puan ve averajla 3. sırada giren sarı-lacivertli takım, sezonu, aynı puana sahip Galatasaray'ın önünde yer alıp bu sırada bitirmek için mücadele edecek. Fenerbahçe sezonu 3. sırada tamamlarsa gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ön eleme oynayacak ve ilk resmi maçını 27 Temmuz'da yapacak. Sarı-lacivertliler, ligi 4. bitirirse ön eleme sayısı 3'e çıkacak ve ilk resmi maçını 13 Temmuz'da oynayacak. Ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor ise taraftarı önündeki son Süper Lig maçından iyi bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli takımda, sarı kart cezalısı Martin Skrtel ile sakat futbolcular Jose Fernandao ve Fabiano Ribeiro forma giyemeyecek. Adanaspor ile Fenerbahçe arasında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.