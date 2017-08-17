Fenerbahçe, Valencia ile anlaştı

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Fabian Orellana transferi konusunda sona geldi.
El Desmarque ve Superdeporte'ye göre Sarı Lacıvertliler, Orellana'yı satın alma opsiyonu ile kiralamak üzere Valencia kulübüyle anlaştı. Geçen sezonun ortasında Celta Vigo'dan kiralanan Orellana, Valencia kadrosunda yeterince yer bulamayacağını düşündüğü için başka bir takıma kiralık olarak gönderilmek istiyor. Son dönemlerde adı sıkça Fenerbahçe ile anılan 31 yaşındaki Şilili futbolcu, geçen sezon La Liga'da oynadığı 23 maçta 3 gol atıp, 3 de asist yaptı.