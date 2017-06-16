Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu

Arsenal 'dan ayrılması gündemde olan İspanyol golcü için Türkiye'den bir değil iki teklif aldığını belirten Rodrigo Fernandez Lovelle , "Evet, teklifler önümüzde duruyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bize teklifte bulundu. Bu sadece ilgilendiklerine dair bir belge değil. Tekliflerini ilettiler. Değerlendiriyoruz" dedi.

ÖNCELİĞİ İSPANYA'YA DÖNMEK…

Perez'in tekliflere yönelik bakış açısının ne olduğuna dair ise Lovelle, "Önceliği İspanya'ya dönmek. Geçen sezon Sevilla'yla görüştük. Lucas, Arsenal'i tercih etti. Bu yaz, şu ana kadar, Sevilla'dan teklif yok. İspanya seçeneği olmazsa, diğer opsiyonlara bakabiliriz" ifadelerini kullandı.

ARSENAL'DA KALMAK İSTEMİYOR

Arsene Wenger'in geçen sezon çok fazla forma şansı vermediği Lucas Perez bu nedenle Arsenal'dan ayrılmak istiyor. Sevilla'nın yeni teknik direktörü Eduardo Berizzo, Lucas'ı transfer etmek istiyor; ancak Endülüs kulübü şu ana kadar oyuncunun temsilcisiyle bağlantıya geçmedi.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI...

Lucas Perez'e İspanya'dan somut bir teklif yok; bu durum 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda olmak için çok maç oynamak isteyen Perez için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Lucas Perez, geride bıraktığımız sezon Arsenal’de 21 maçta forma giydi. İspanyol forvet oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atıp 5 kez de asist yaptı. (ajansspor)