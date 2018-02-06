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Fenerbahçe yarı final için sahada

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın Giresunspor'u ağırlayacak

06 Şubat 2018 Salı 14:24
Fenerbahçe yarı final için sahada

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan naklen yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 Akın Çorap Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek. Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla yenerek, son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 2-0 ve 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Fenerbahçe, yarı finale yükselmesi durumunda Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinde turu geçen takım ile karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor
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