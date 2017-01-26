Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Fenerbahçe'ye ağır ceza

PFDK, Fenerbahçe Kulübüne toplam 225 bin 500, Galatasaray'a ise 15 bin lira para cezası verdi

26 Ocak 2017 Perşembe 16:48
Fenerbahçe'ye ağır ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray kulüplerine para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu çirkin, kötü tezahürat ve saha olaylarının yanı sıra takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sarı-lacivertli kulüp, PFDK tarafından toplam 225 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Okul Açık D, E, L, M, bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesini de kararlaştırdı.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla sarı-kırmızılı kulübe, 15 bin lira para cezası uygulandı. 

Kurul, Osmanlıspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunan Antalyaspor antrenörü Bülent Albayrak'a 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi. PFDK, ayrıca Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa'ya taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki müsabakaya bazı tribünlere girişlerinin engellenmesi kararı aldı. Kurul, TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç ve Göztepe çalıştırıcısı Okan Buruk'a, sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı birer maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası vermeyi karara bağladı. Elazığspor ile Manisaspor arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Elazığspor Kulübü de 20 bin lira para cezası verildi.

Anahtar Kelimeler:
FutbolPfdkFenerbahçeGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim