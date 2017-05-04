"Fenerbahçe'ye 'git' diyorlar"

Sezon sonunda Arsenal’den ayrılacağı iddia edilen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, goal’e açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’te transfer olup olmayacağı sorusuyla çok karşılaştığını belirten Özil, "Böyle şeyler duyunca bana ’O takıma git!’ diyorlar ama şu an Arsenal’le bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz" diye konuştu.