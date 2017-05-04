Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Fenerbahçe'ye 'git' diyorlar"

Arsenal’in yıldız ismi Mesut Özil, şu an için aklında Türkiye ya da başka bir lig olmadığını söyledi.

Bu haber kez okundu.

"Fenerbahçe'ye 'git' diyorlar"

Sezon sonunda Arsenal’den ayrılacağı iddia edilen ve ismi Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, goal’e açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’te transfer olup olmayacağı sorusuyla çok karşılaştığını belirten Özil, "Böyle şeyler duyunca bana ’O takıma git!’ diyorlar ama şu an Arsenal’le bir sözleşmem var. Aklımda Türkiye ya da başka ligler yok. Gelecekte ne olur bilinmez. Burada çok çok iyi hissediyorum. Gerisini göreceğiz" diye konuştu.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Futbolİngiltere Premier LigArsenalMesut Özil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100