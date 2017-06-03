Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi

Atiker Konyaspor Kulübü, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediğini, yönetim kurulunun da bu talebe olumlu yanıt verdiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir. Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır." denildi.

Açıklamada Kocaman'ın 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu ve kulübün 52 yaşındaki teknik adamla yola devam etmek istediğini, ancak ayrılık konusundaki ısrar üzerine bu talebin kabul edildiği de kaydedildi. Atiker Konyaspor Kulübü, Aykut Kocaman'a bir de teşekkür mesajı ileterek, yeni görevinde başarı diledi.