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Fenerbahçe'ye ilk yarı yetti

Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Malatyaspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti

15 Ekim 2017 Pazar 21:47
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Fenerbahçe'ye ilk yarı yetti

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Isla’nın içeri çevirdiği topu Soldado ceza yayı üzerindeki Valbuena’ya bıraktı. Valbuena’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Adem’in rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adem’in pasında kale önünde topla buluşan Batuhan’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

86. dakikada Janssen’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fernandao’nun kaleci Ertaç’ı çalımlayarak son çizgiye yakından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Janssen’in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç oyun alanına çeldi.

KÜNYE

Stat: Ülker

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Narinç xx

Fenerbahçe: Kameni xxx, Isla xx (Şener dk. 86 ?), Neto xx, Neustadter xx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx, Josef xx, Dirar xx, Valbuena xxx (Janssen dk. 71 x), Guliano xxx, Soldado xx (Fernandao dk. 63 x)

Yedekler: Volkan, Erten, Mehmet Topal, Yiğithan, Muhammet Samet Karakoç, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Seth xx, Yalçın Ayhan xx, Sadık Çiftpınar xx, Cissokho xx, Deining xx, Aytaç xx (Murat Yıldırım dk. 37 x), Diallo xx, Dia xx (Batuhan Altıntaş dk. 54 x), Boutaib xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Farnolle, Emre Selen, Pereira, Barazite, Eren Tozlu, Turgut Doğan Şahin, Murat Akça, Meza

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ozan Tufan (dk. 4), Guliano (dk. 6), Hasan Ali (dk. 28) (Fenerbahçe), Batuhan (dk. 68) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Hasan Ali (Fenerbahçe), Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor)

İHA

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