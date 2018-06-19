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Fenerbahçe'ye rekorlarla veda etti

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında en fazla resmi maça çıkan teknik adam unvanını aldı

19 Haziran 2018 Salı 17:23
Fenerbahçe'ye rekorlarla veda etti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda ikinci dönemi sona eren teknik direktör Aykut Kocaman, görev yaptığı 4 sezonda sarı-lacivertli ekibin başında en fazla maça çıkan teknik adam unvanını da elde etti.

Futbolculuk dönemindeki performansıyla Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına giren Kocaman, 2009 yılında sportif direktör olarak görev aldığı sarı-lacivertli takımda 2010'da teknik direktörlük görevine getirildi. İlk döneminde 3 sezon görev yapan Aykut Kocaman, teknik adamlık sürecinde de sarı-lacivertlilerin tarihinde iz bırakan isim oldu.

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde Türkiye Kupası'nda 29 yıllık hasretini bitirirken, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 şampiyonluk yaşadı. Aykut Kocaman, ilk döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gördü ve önemli başarılar yakaladı.

2014-2017 arasındaki 3 sezonda Konyaspor'da görev yapan ve yeşil-beyazlı ekibi Avrupa kupalarına taşıyıp Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, geride kalan sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. İkinci döneminde 1 sezon görevde kalan tecrübeli teknik adam ile Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yollar ayrıldı. Aykut Kocaman, beklentileri karşılayamadığı ikinci sezonunda sarı-lacivertlilerin başında en çok resmi maça çıkan teknik direktör unvanını aldı.

Kocaman ile 198 maç

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında toplamda 198 resmi maça çıktı. Deneyimli teknik direktör, sarı-lacivertli ekibi 142 Süper Lig, 26 Avrupa kupası, 29 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıkardı. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, çıktığı resmi karşılaşmalarda 118 galibiyet alırken, 43 mücadeleden beraberlik, 37 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 388 gol gönderen Fenerbahçe, kalesindeki 206 gole engel olamadı.

Unvanı Daum'dan aldı

Aykut Kocaman, teknik adam olarak en fazla maça çıkan isim unvanını Alman çalıştırıcı Christoph Daum'dan devraldı. Fenerbahçe'de 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında iki dönem görev yapan Daum, sarı-lacivertli ekibi 190 maça çıkardı. Daum, Fenerbahçe'nin başında 125 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 mağlubiyet gördü.

Fenerbahçe'yle rekorları
Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başında hem futbolcu hem de teknik adam olarak elinde bulundurduğu rekorları şöyle:

- Fenerbahçe'nin başında en fazla resmi maça (198) çıkan teknik adam.

- Fenerbahçe'de hem teknik direktör hem de futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan tek isim.

- 2012-2013 sezonundaki 64 maç sayısıyla Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla maça çıkan teknik direktör.

- Lig tarihinin deplasmanda üst üste kazanma rekoru. (12 maç)

- 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında 17 maçın 16'sını kazanarak en iyi devre performansı.

- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başlayıp 2012-2013 sezonunun 9. haftasında sona eren süreçte iç sahada üst üste 47 maçtaki yenilmezlik serisinde, 41 maçta takımın başında Aykut Kocaman yer aldı.

- Fenerbahçe'nin lig tarihinde en çok gol atan futbolcusu unvanı. (140 gol)

- Kocaman, Fenerbahçe'de 3 defayla en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu unvanını Cemil Turan'la paylaşıyor.

AA

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Aykut KocamanFenerbahçeFutbolSpor Toto Süper LigSüper Lig
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