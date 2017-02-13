Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de ilk 5 maçında sadece 1 puan toplayan ve teknik direktör değişikliğinin ardından çıkışa geçmeyi başaran lacivert-beyazlı ekip, bu dönemde aldığı sonuçlarla zirve yarışında sıralamayı etkiledi. Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasına lider giren Beşiktaş'ın deplasmanda Kardemir Karabükspor'a mağlup olmasının ardından zirve şansını yeniden yakalayan Medipol Başakşehir'i sahasında 4-0 yenerek çarpıcı bir sonuca imza attı. Lacivert-beyazlılar, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 32 puanla ilk iki sırada girdikleri ligin 14. haftasında da siyah-beyazlıları sahasında 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Unvanları bitirdi

Kasımpaşa, ligin ilk 7 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Osmanlıspor ile ilk 14 hafta mağlup olmayan Beşiktaş'ı yenerek, rakiplerinin namağlup unvanlarına son verdi. Lacivert-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Moldova'nın Zimbru, 3. ön eleme turunda Estonya'nın Nomme Kalju, play-off turunda Danimarka'nın Midtjylland ve gruplarda İsviçre'nin Zürih takımları ile Süper Lig'in ilk 7 haftasında mağlup olmayan Osmanlıspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, Ankara temsilcisine bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşatmıştı. İstanbul temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrılan ve Süper Lig'in ilk 14 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ı da sahasında aynı skorla mağlup ederek siyah-beyazlı ekibi ligde ilk deviren takım olmuştu.

"Fenerbahçe'yi de yenmeye gideceğiz"

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacakları maçta da iddialı olduklarını söyledi. Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ve oyuncular ile teknik heyetin güzel anlaştığını belirten Öksüz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Medipol Başakşehir'den almış olduğumuz 3 puan bizim için oldukça önemliydi. Rakibiniz ne kadar güçlü olursa olsun, sizin iyi oynadığınız, onların ise kötü gününde olduğu maçlar vardır. Bizim açımızdan oldukça mutluluk verici bir sonuç. Lig son haftaya kadar böyle kıran kırana devam edecektir. Fenerbahçe maçında da iddialıyız. Fenerbahçe'yi de yenmeye gideceğiz. Yenebilir ya da yenilebiliriz ama kesinlikle kazanmaya gideceğiz. İyi oynarsak bunu da başaracağız."

Hasan Hilmi Öksüz, Süper Lig'in çekişmeli geçtiğini ve alt sıralardaki ekiplerle aralarında ciddi bir puan farkı olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in takımın başına gelişinden sonra gerçek kimliğine kavuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalmış olmamız önemli bir gösterge. Arkadaş, dost ve takım olmuş bir ekibimiz var. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. Lig oldukça zorlu geçiyor ve takımımız hak ettiği yere doğru gitmeye çalışıyor."

"Türkiye'de 'büyük takım' diye bir şey yok"

Türkiye'de "büyük takım" diye bir kavramın olmadığını savunan Hasan Hilmi Öksüz, büyük kulüplerin de eskisi kadar gücü bulunmadığını kaydetti. Anadolu takımlarının zaman zaman büyük kulüpleri çok rahat yenebildiğini vurgulayan Öksüz, "Anadolu kulüpleri ligde tutunmak adına ciddi şeyler yapmaya çalışıyor. Türkiye'de 'büyük takım' diye bir şey yok. Büyük kulüpler var ve büyük kulüpler artık eskisi kadar güçlü değiller. Bunlar, camiaları büyük olan ve geniş kitlelere hitap eden kulüpler. Takımlar ise zaman zaman küçük ya da büyük olabiliyor. Bu, transferlerin iyi yapılmasıyla ilgili bir durum." diye konuştu. Bu sezon ortaya koyduğu performansla en güçlü takımın Medipol Başakşehir olduğunu savunan Öksüz, ligin kalan bölümünde tüm futbolculara ve kulüplere başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.