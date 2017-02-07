Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

"Fenerbahçe'yi istiyorduk"

Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekilirken, kulüp temsilcileri iddialı açıklamalar yaptı

07 Şubat 2017 Salı 17:15
"Fenerbahçe'yi istiyorduk"

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayserispor Kulübünün temsilcisi Bahadır Kul, Süper Lig'de 4-1 yendikleri Fenerbahçe'yi kupada da saf dışı bırakmak istediklerini vurguladı.

Eşleşmeden memnun olduklarını anlatan Kul, şunları söyledi: "Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi istiyorduk. İşin doğrusu, başkanımızın da isteği buydu. Kupanın en önemli takımlarından birisi Fenerbahçe. Ligdeki çıkışımızı, kupadaki Fenerbahçe maçlarında da sürdürme amacındayız. Çok yakın zamanda onlara karşı galibiyetimiz var. Yine kazanmayı hedefliyoruz. Amacımız Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu nedenle güçlü rakip istiyorduk. Bu bize belki acı verecek ama sonraki turlarda daha rahat şekilde kupaya uzanabileceğimize inanıyoruz."

Saral: "İnşallah final oynarız"
Medipol Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saral, çeyrek finalde Akhisar Belediyespor'a karşı turu geçmek istediklerini dile getirirken, finale çıkma hedefleri olduğunu belirtti. Çeyrek finale kalan 8 takımın da hak ederek bu noktalara geldiğini anlatan Saral, "Son 16 turunda İstanbul derbileri vardı. Takımımızın ve Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda, yarı finalde bir İstanbul derbisi daha olabilir. Kulüp olarak iki kulvarda da iyi gidiyoruz. Kadro derinliğimizi zaten iki kulvarda da hedefe gidecek şekilde oluşturmuştuk. Yolumuz açık. İnşallah kupada final oynarız." değerlendirmesinde bulundu. Çeyrek finalde Çaykur Rizespor ile eşleşen Kasımpaşa'nın sportif direktörü Nursal Bilgin, "Biz bu kupada var olmak istiyoruz. Organizasyonu önemsiyor ve finale kadar gitmek istiyoruz. Sonuna kadar burada varız." derken, maçların giderek daha yüksek tempoyla oynandığına dikkati çekti.

Sivasspor'un rakibi olan Atiker Konyaspor'un asbaşkanı Celalettin Çakıcı ise "Tüm takımlar güçlü ve iddialı. Sivasspor her ne kadar TFF 1. Lig'de mücadele verse de oranın flaş takımlarından birisi. Güçlü bir kadroları ve iyi bir teknik adamları var. Çeyrek finalde seribaşıydık ve olası yarı finalde de güçlü bir rakip gelmesini istemiyorduk. İstediğimiz gibi bir kura oldu. Bizim açımızdan kura güzel." şeklinde görüş belirtti.

Son Güncelleme: 07.02.2017 17:17
Anahtar Kelimeler:
Bahadır KulCelalettin ÇakıcıMustafa SaralKura DeğerlendirmesiZiraat Türkiye KupasıFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim