Fener’in rakibi Kayserispor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında bugün Kayserispor’u konuk edecek. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 2 yenilgi alarak 3 puan toplayabilen ve 11. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, Kayserispor önünde kazanarak moral bulmaya çalışacak. İlk 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek namağlup yoluna devam eden Kayserispor ise 5 puanla 6. sırada bulunuyor. Ülker Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

45. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde bugün 45. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 44 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 101 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka 3-3 bitti, Kayseri’de Fenerbahçe 5-0 kazandı.

4 maçtan birini kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 4 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip geldi. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 4 müsabakada taraftarlar toplam 22 gol izledi.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında İstanbul’da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertliler 16, sarı-kırmızılılar 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul’da son iki lig maçı 3-3’lük skorlarla tamamlanırken, Fenerbahçe’nin toplam 56 golüne, Kayserispor 24 golle yanıt verdi. Kayserispor, ligde şimdiye dek Fenerbahçe karşısında İstanbul’daki iki galibiyetini 1997-1998 sezonunda 2-1, 2008-2009’da da 4-1’lik skorlarla aldı. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir’de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005’te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.