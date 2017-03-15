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Fenerli eski yönetici teklifi açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Aşık, İtalya devi Malin'ın Kjaer'i almak için girişimde bulunduğunu açıkladı

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Fenerli eski yönetici teklifi açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Murat Aşık, Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada İtalyan Kulübu Milan'ın Simon Kjaer için Fenerbahçeye 13-14 milyon Euro civarinda bir teklifte bulunduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin bu parayı az bulduğu için teklifi reddettiğini belirten Aşık, "Simon Kjaer'in tahminimce 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Önümüzdeki sezon kesin olarak başka takımda oynayacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Lille'den 7.65 milyon Euro'ya transfer edilen Danimarkalı savunmacı daha önce Chelsea'nin de gündemine gelmişti. 

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FutbolFenerbahçeSimon KjaerMurat Aşık
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