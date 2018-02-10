Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

Fernandao dalyaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, yarın Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçını oynayacak

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:51
Fernandao dalyaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, yarın Medipol Başakşehir karşısında forma giymesi durumunda Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçını oynayacak.

Bursaspor'a 2013-2014 sezonun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'de ilk dalyasını demeye hazırlanıyor. Bursa temsilcisiyle 48 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yle ise ligde 51 mücadelede ter döktü. Fernandao, 99 Süper Lig müsabakasında tam 50 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'deki ilk maçı

Fernandao, Süper Lig'deki ilk maçını 25 Ocak 2014'te oynadı. Bursaspor'un Eskişehirspor'u 3-1 yendiği maçta Süper Lig kariyerine başlayan Fernandao, bu karşılaşmada 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Gol krallığı yaşadı

Fernandao, Bursaspor forması altında 2014-2015 sezonunda gol krallığı sevinci yaşadı. İlk yarım sezonunda Süper Lig'de 16 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise gol krallığında zirveye çıktı. Fernandao, söz konusu sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı Bursaspor'la Süper Lig'de 32 maçta fileleri 22 kez havalandırdı.

Brezilyalı oyuncu Bursaspor'da maç başına 0,6'lık bir gol oranı da yakaladı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol kralı olan ikinci Brezilyalı futbolcu unvanını elde eden Fernandao, bu performansıyla da sarı-lacivertlilere transfer oldu.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2018 18:53
Anahtar Kelimeler:
100. MaçFenerbahçeFutbolJose FernandaoSporSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Beraberliğe üzüldük"
"Beraberliğe üzüldük"
Penaltı da kaçtı, 3 puan da
Penaltı da kaçtı, 3 puan da
"Kazanacağımız maçı rakibe verdik"
"Kazanacağımız maçı rakibe verdik"
Kartal, Boyko'yu kiralık verdi
Kartal, Boyko'yu kiralık verdi
Göztepe kaçtı, Osmanlı yakaladı: 3-3
Göztepe kaçtı, Osmanlı yakaladı: 3-3
Selçuk 33 yaşına bastı
Selçuk 33 yaşına bastı
"İnananları mahcup etmeyeceğiz"
"İnananları mahcup etmeyeceğiz"
Samsunspor'da kriz bitmedi
Samsunspor'da kriz bitmedi
Kazanamayanların maçı
Kazanamayanların maçı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim