Fernandao'dan ayrılık sinyali

FOXSports.com'a açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fernandao, "Brezilya'ya döneceksem bu Bahia için olacak. Umarım bu çok fazla uzun sürmez. Belki gelecek sezon da olabilir" dedi.



Fenerbahçe'ye transferinin kendisi için önemli olduğunu söyleyen Fernandao, "Şu an hala üst seviye futbol oynayabilmem mümkün. Bunun sadece Avrupa futbolunda değil, Brezilya'da da örnekleri var. Çünkü artık kenddime daha iyi bakıyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak Türkiye'deki taraftarları da öven Fernandao, "Bazen bir imza alabilmek için arabamın peşinden bile koşturuyorlar" diye konuştu.