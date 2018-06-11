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Fernandes geri dönüyor

Beşiktaş yönetiminin Manuel Fernandes ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı iddia edildi

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:25
Fernandes geri dönüyor

Manuel Fernandes, yeniden Beşiktaş formasını giymeye hazırlanıyor. Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren Portekizli oyuncu, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istiyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Rus ekibiyle yeni sözleşme imzalamayan Fernandes'in Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Kontratın üç yıllık olması planlanırken, yıllık ücret konusunda henüz uzlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş yönetimi, bu hafta Fernandes'in menajeriyle bir kez daha görüşerek anlaşmaya son şeklini vermeyi hedefliyor. 2010 - 2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Fernandes, 112 maçta 20 gol attı, 21 asist yaptı. 2014'te Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Portekizli futbolcu, Rus ekibinde çıktığı 113 karşılaşmada fileleri 30 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova'nın şampiyonluğunda 7 gol 4 asistlik performansıyla önemli rol oynayan Fernandes, Rusya'da yılın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu. Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşikkaşManuel Fernandes
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