Fernando, Portekiz'e gidiyor

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Fernando Reges'in tedavisinin Portekiz'de devam edileceği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fernando Reges'in iç yan bağında üçüncü derece yırtık ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmını sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz'de sürdürmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı. Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçta forma giyemeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 1 gol attı.