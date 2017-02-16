Fethi Sekin için koşacaklar

Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) şehit polis Fethi Sekin adına İzmir'de yarış düzenlenecek.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi ile İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce şehit polis Fethi Sekin adına 11 kilometrelik yol koşusu organize edeceklerini söyledi. Yarışmanın 1 Mart Çarşamba günü Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önünden başlayıp, Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi önünden dönülerek tekrar fakülte önünde tamamlanacağını anlatan Çintimar, "Ülkemiz adına canını vermiş kahramanlarımızı yaşatmak istiyoruz. Adlarını sportif faaliyetlerimizde de duyurmak için çalışacağız. Herkes gibi atletizm camiası olarak kahramanlarımız adına gücümüz yettiğince bu tür organizasyonlara destek vereceğiz." diye konuştu.