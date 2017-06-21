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"Feyenoord'a dönmesi sürpriz olmaz"

Fenerbahçe'de Advocaat'ın yardımcılığını yapan Cor Pot, Hollandalı yıldızı Van Persie'nin ülkesine dönme ihtimaline açık kapı bıraktı

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"Feyenoord'a dönmesi sürpriz olmaz"

Fenerbahçe'nin eski yardımcı antrenörü Cor Pot, Robin van Persie'nin Feyenoord'a dönebileceğini söyledi. 

RTV Rijnmond'a konuşan Pot, Van Persie'nin oğlunu Feyenoord altyapısına yazdırmasını yorumlarken, "Oğlu futbolcu olmak istiyor ve belli bir istikrara ihtiyacı var. O yüzden Hollanda'ya dönmesi çok mantıklı bir tercih. Babası da yanında olmak için Türkiye'den ayrılıp Feyenoord'a dönerse şaşırmam!" sözlerini kullandı. Van Persie'nin Fenerbahçe'den ayrılmasının kolay olmadığını belirten Pot, "Kulüple ciddi bir sözleşmesi var ve çok iyi para kazanıyor. Zaten Fenerbahçe de ayrılmasına izin vermez. Her şeyden öte, Feyenoord onun maddi taleplerini karşılayabilecek güce sahip değil. Bu iş gerçekten olacaksa haledilmesi gereken birçok nokta var" şeklinde konuştu. Van Persie, bu sezon Feerbahçe formasıyla Süper Lig'de 24 maça çıkarken, 9 gol ve 3 asistle oynadı.
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