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Feyenoord'dan Fenerbahçe’ye ret

Feyenoord’un Hollandalı stoperi Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi. Rotterdam ekibi, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddetti

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:32
Feyenoord'dan Fenerbahçe’ye ret

Feyenoord’un Hollandalı stoperi Sven van Beek’in Fenerbahçe’ye transferi çıkmaza girdi. Rotterdam ekibi, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddetti.

Bir süredir Fenerbahçe’nin radarında olan Feyenoord’da forma giyen başarılı futbolcu Sven van Beek’in transferi çıkmaza girdi. Hollanda basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler van Beek transferi için 5. 5 milyon Euro teklifte bulundu ancak bu teklif Feyenoord yönetimi tarafından reddedildi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un kesinlikle takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki futbolcu savunmanın ortasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi’nde 20 maçta forma giyen van Beek takımı adına 1 asistlik katkıda bulundu ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi.

İHA

Son Güncelleme: 19.07.2018 12:38
Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeFeyenoordSven Van Beek
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