FIFA önemli kararlar alacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 68. olağan kongresi, yarın Rusya'da yapılacak.

FIFA'ya üye ülke federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Moskova'daki Expocenter'da gerçekleştirilecek kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katılacak.

Kongrede, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi belirlenecek. Ev sahipliği için Fas tek başına, ABD, Kanada ve Meksika ise birlikte aday olmuştu.