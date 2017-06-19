FIFA semineri İstanbul'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 23 Haziran Cuma gününe kadar sürecek seminerin açılış konuşmasını Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yaptı.



Terim, konuşmasında seminerin çok verimli geçeceğine inandığını belirterek, "Sizi İstanbul 'da misafir etmekten, bir futbol ülkesi olan Türkiye'de ağırlamaktan çok mutluyuz. Bu seminerin, eğitim süreçlerinin veriminin artırılmasının ve futbolun geleceğinin inşa edilmesinin yolunu açacağından hiç şüphem yok. Bu organizasyona, ülkemizde ev sahipliği yapmamızı sağlayan FIFA ve eğitimcilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Seminerin sonunda futbolun gelişimi adına yeni kazanımlarla ülkemizden ayrılmanızı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. UEFA Futbol Eğitim Servisi Direktörü Frank Ludolph de Türkiye'de düzenlenen FIFA ve UEFA organizasyonlarındaki ev sahipliği için TFF yetkililerine teşekkür etti. Seminere eğitimci olarak FIFA'dan Jean-Marie Conz, Jürg Nepfer, Steven Martens, Francesco Bruscoli, Hans Rudolf Hasler, Carolina Rodriguez ile Arijana Demirovic ve UEFA'dan Frank Ludolph katıldı. Seminerin katılımcı teknik direktörleri ise şu isimlerden oluştu: Munir Taloviç (Bosna Hersek ), Pavel Guerguiev Panov (Bulgaristan), Vatroslav Mihaçiç (Hırvatistan), Peatur Smith Clementsen (Faroe Adaları), Zaza Zamtaradze (Gürcistan), Desmond Curry (Cebelitarık), Bernd Storck (Macaristan), Michael Nees (Kosova), Robert Michael Gatt (Malta), Ghenadie Scurtul (Moldova), Mihai Stoichita (Romanya), Nur Mustafa Gülen, Yücel Uyar, Mehmet Ekşi (Türkiye)