Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110455
ALTIN
155.501
DOLAR
3.8174
STERLİN
5.1217
EURO
4.5352

FIFA'ya 100 milyon dolarlık dava

Brezilyalı iş adamı Allemagne, 2014 Dünya Kupası'nda kullanılan kaybolan spreyin patentine sahip olduğunu öne sürerek FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:08
22 Okunma
FIFA'ya 100 milyon dolarlık dava

Brezilyalı iş adamı Heine Allemagne, futbol karşılaşmalarında kullanılan kaybolan spreyin patentinin kendisine ait olduğunu iddia ederek FIFA'ya dava açtı.

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Allemagne'nin 2014 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başladıktan sonra futbol dünyasında yaygınlaşan kaybolan spreyin patentine sahip olduğunu öne sürerek FIFA'ya 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı iddia edildi. Haberde görüşlerine yer verilen Allemagne, Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan 5 ay önce FIFA'nın patenti satın almak için kendisine yaklaşık 500 bin dolar teklif ettiğini ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediğini savunarak, "FIFA fikrimi çaldı. Bu fair play'e aykırı bir davranış." ifadesini kullandı.

Öte yandan, davanın Rio de Janeiro kentinde bir mahkemede görüldüğünün aktarıldığı haberde, FIFA'nın kaybolan sprey kullanımını durdurmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Karara uyulmaması halinde spreyin kullanıldığı her maç için FIFA'nın 15 bin dolar para cezası alacağı da öne sürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFAFutbolHeine Allemagne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aysal yok, Cengiz var
Aysal yok, Cengiz var
Sürpriz! Tudor ile temas kurdular
Sürpriz! Tudor ile temas kurdular
Arda'nın yeni takımı belli oldu
Arda'nın yeni takımı belli oldu
"Beşiktaş'a karşı favoriyiz"
"Beşiktaş'a karşı favoriyiz"
Janssen ve Ekici idmana katılmadı
Janssen ve Ekici idmana katılmadı
Bu forvetlerin hepsi satılıyor
Bu forvetlerin hepsi satılıyor
Özbek'ten seçim mesajı
Özbek'ten seçim mesajı
Bayraktar'dan Hakan Balta sürprizi
Bayraktar'dan Hakan Balta sürprizi
Malatya galibiyetle kapatmak istiyor
Malatya galibiyetle kapatmak istiyor

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim