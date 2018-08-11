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Fikret Orman seçim kararı aldı

Beşiktaş Kulübü Başkan Fikret Orman, kapı aralarında konuşup, dedikodu yapanlara yapanlara seslenerek, "Hodri meydan seçim kararı alıyorum" dedi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:49
Fikret Orman seçim kararı aldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulunda değişiklik amacıyla olağanüstü genel kurula gitme kararı alacaklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında konuşan Orman, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak da kulüp olarak da bunu yönetme durumumuz var. Tüzük tadiline ihtiyacımız var. Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bunu yönetebilmek için heyecanımızı artırmamız lazım. 6,5 sene içinde hepimiz yorulduk ve bu yorgunluğun haricinde silkelenmemiz lazım. Yönetim kurulu olarak da eylül veya eylülün sonunda tüzük tadil kongresini yapacak ve bunu birleştireceğim." dedi.

Yeni bir yönetim kurulu listesiyle seçime gireceğini açıklayan Orman, şunları kaydetti: "Yönetim kurulu ile alakalı seçime gideceğim. Yeni bir güç ve yeni bir mücadeleye girebileceğimiz karar alacağım. İsteyen herkes aday olabilir, kamuoyuna ne söylemek istiyorsa gelir konuşur. Radikal kararlar alınması lazım. Kısa süre içinde seçime gideceğiz. Yeni listeyle aday olacağım. Projeleri olanlar, konuşanlar nasıl çözeceklerini anlatsınlar. 'Hodri meydan.' diyorum. Herkes gelsin ne söyleyeceği varsa söylesin, genel kurul kararını verir. Daha diri, daha heyecanlı bir yönetim kurulu kurmamız lazım. Süreç insanları yormuş olabilir, kırgınlıklar olabilir. Biz burada şahsımız için değil Beşiktaş için mücadele ediyoruz. Beşiktaş için mücadele etmeye devam edeceğiz. Aday olacak arkadaşlara, kapı arkasında dedikodu yapanlara söylüyorum, buyrun seçim var. Herkes gelsin aday olsun. Hiç merak etmeyin Beşiktaş'a canımız, sağlığımız müsaade ettiği müddetçe hizmet edeceğiz. Biz ne kara kışlar gördük, bunu da aşarız."

Gelecek yılın mayıs ayında zaten olağan seçimin olduğunu hatırlatan Orman, "Olağanüstü durum yaşıyoruz, daha diri, daha heyecanlı yönetim kurulu oluşturmamız lazım. Seçimi 15 gün içinde yapmayacağım, her adayın çalışabileceği dönemde yapacağım. İsteyen herkes aday olsun." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
FutbolFikret OrmanBeşiktaş Divan KuruluBeşiktaş
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