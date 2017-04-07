"Final gibi 8 maç oynayacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, yarın deplasmanda yapacakları Şanlıurfaspor maçında alacakları 3 puanın kendilerini ligde daha iyi duruma getireceğini söyledi.



Özköylü, yaptığı açıklamada, ligin boyu kısaldıkça heyecanın ve stresin üst seviyeye çıktığına dikkati çekti. Ligde arka arkaya Şanlıurfaspor, Manisaspor ve Elazığspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özköylü, "Bu maçlar bizim açımızdan olduğu kadar rakiplerimiz adına da hayati önem arz ediyor. Bu süreci en az hasarla atlatmak zorundayız. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık." dedi. Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği maç programının kendilerini biraz zorlayacağını dile getiren Özköylü, "Rakibimiz Şanlıurfaspor geçen hafta cumartesi günü oynarken, biz pazartesi günü oynadık ve hiç dinlenmeden bu maçın hazırlıklarına başladık. 2 günlük hazırlığın ardından uzun bir yolculukla Şanlıurfa'ya geldik. Oyuncularımız açısından oldukça yorucu bir durum ancak maçta iyi sonuç almak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özköylü, ligde final gibi 8 maç oynayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Her maçta 2 puan ortalaması hedefi koyduk. Sezonun sonuna doğru hem rakiplerimizle oynuyoruz hem de play-off mücadelesi veren takımlarla. Bu süreçte 2 puan ortalaması ile gidersek ligde kalacağımıza inanıyorum. Tabii ki şimdi önceliğimiz Şanlıurfaspor. Deplasmanda alacağımız 3 puan bizi ligde çok daha iyi duruma getirecek. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Tüm gücümüzle 3 puan almak için sahada arzulu, istekli ve galibiyet odaklı, aynı zamanda seyir zevki olacak futbolumuzu ortaya koyacağız. Ligdeki yükselişimizi sürdürmemiz açısından da önemli bir maç. Samsun'a puanlarla dönmek istiyoruz." Öte yandan Samsunspor'un maç kadrosunda sarı kart cezalısı olan Abdulkerim Bardakçı ile sakatlığı devam eden Ahmet Burak Solakel yer almıyor.