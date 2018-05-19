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"Final maçı rüyamdı"

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda final maçını yönetecek Halil Umut Meler, "Bu turnuvada yer alan tüm hakemlerin en büyük hedefi ve rüyası, final maçını yönetmektir. Bu nedenle çok gururluyum. Uzun bir yola daha yeni başladım" şeklinde konuştu

19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:54
"Final maçı rüyamdı"

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alan FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, final maçını yöneteceği için gurur duyduğunu söyledi.

UEFA'ya röportaj veren Meler, İtalya ile Hollanda arasında Rotherham United Stadı'nda bu akşam oynanacak final maçında görevlendirilmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu turnuvada yer alan tüm hakemlerin en büyük hedefi ve rüyası, final maçını yönetmektir. Bu nedenle çok gururluyum. Uzun bir yola daha yeni başladım. Finalin zevkli geçmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Şampiyonada 3 grup maçında görev alan 31 yaşındaki Türk hakem, başarılı bir organizasyon yaşandığını dile getirerek, "Hakem arkadaşlarım ve benim için her şey mükemmel geçiyor. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Yeni yerler, oyuncular ve taktikler gördüm. Birçok şey öğrendim." ifadelerini kullandı. Hakemliğe küçük yaşlarda başladığını anlatan Halil Umut Meler, "18 yaşında hakem oldum. 9 yıl sonra ise Süper Lig'de görev almaya başladım. 29 yaşıma geldiğimde uluslararası hakem unvanını elde ettim. Spor eğitimi aldım. Üniversiteye gitmeden önce 6 yıl amatör futbol oynadım." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'nın Nyon kentindeki hakemlik seminerlerine de katıldığını vurgulayan Meler, "Bu sezon benim için çok iyi geçiyor. Söz konusu seminerlerde David Elleray, Jorn West Larsen ve Roberto Rosetti gibi deneyimli isimlerden edindiğim bilgilerle mükemmel hakem olmak için gerekenleri öğrendim. Seminerlerin ardından Süper Lig'de görev almaya başladım." şeklinde konuştu.
 

AA

Anahtar Kelimeler:
Final MaçıHalil Umut MelerUEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
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