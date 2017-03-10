Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi’nde kendilerinden çok daha üstün bir takım bulunmadığını kaydederek, "Manchester United ve Olympic Lyon gibi takımlar var ancak onların karşısında da Beşiktaş var. Bugüne gelene kadar kimleri elemedik. Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev maçına kadar yenilmedik. Bu takımın finale inanmaması için bir neden yok. İnanmazsak yanlış yapmış oluruz. Finalden bahsetmek şımarıklık değil. Asıl, finali düşünmeden sahaya çıkarsan ayıp olur. UEFA Avrupa Ligi’nde final hayal değil." ifadelerini kullandı.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynanan maçta alınan 1-1’lik skordan memnun olduklarını belirten siyah-beyazlı yönetici, "Atina’ya gitmeden aynı skoru verseler razı olurdum. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarıda Beşiktaş gibi mücadele ettik ve önemli fırsatları kaçırdık. Olympiakos iyi bir ekip ancak yenilmeyecek bir takım değil. Onlardan iyiyiz,

ikinci maçta turu geçeriz." şeklinde konuştu. Olympiakos karşısında Beşiktaş’ın beraberlik golünü atan Vincent Aboubakar’a değinen Ürkmezgil, Kamerunlu futbol cunun golde büyük bir sorumluluk aldığını vurgulayarak, "Pas verebileceği arkadaşları vardı ama Aboubakar çok iyi bir vuruş yaptı. Sorumluluk almak istemese pas verirdi. Öz güveni olan bir oyuncu. Attığı golde de bunu gösterdi. Maçı da oyunu da çevirdi." dedi.

"Beşiktaş’ta sefa dönemi diyorlar ama futbol sefaya gelmez"

Vodafone Arena’da oynamaya başladıktan sonra siyah-beyazlı takımın ivme yakaladığının altını çizen Ürkmezgil, "Beşiktaş çok büyük zorluklar çekti. Stadın açılmasından sonra hem maddi hem manevi önemli bir ivme kazandık. Arka arkaya perçinlenmiş başarılar olursa daha iyi olacak. Borçlar düzenli ödeniyor, üçüncü yıldızı almak üzereyiz. Beşiktaş’ta sefa dönemi diyorlar ama futbol sefaya gelmez." yorumunda bulundu. Vodafone Arena’da oynamaya başladıktan sonra siyah-beyazlı takımın ivme yakaladığının altını çizen Ürkmezgil, "Beşiktaş çok büyük zorluklar çekti. Stadın açılmasından sonra hem maddi hem manevi önemli bir ivme kazandık. Arka arkaya perçinlenmiş başarılar olursa daha iyi olacak. Borçlar düzenli ödeniyor, üçüncü yıldızı almak üzereyiz. Beşiktaş’ta sefa dönemi diyorlar ama futbol sefaya gelmez." yorumunda bulundu. Ahmet Ürkmezgil , Beşiktaşlı futbolcuların Avrupa’nın önde gelen takımları tarafından izlenmesinin kendilerine gurur verdiğini anlatarak, "Oyuncularımızın takip edilmesi onur verici bir durum. Futbolcularımızın yeteneği, kulüplerin ilgisini çekiyor ama işin pazarlama kısmını da başkanımız Fikret Orman çok iyi yapıyor." diye görüş belirtti.

"Lig henüz bitmedi"

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’de aldığı sonuçların ardından herkesin siyah-beyazlı takımı şampiyon olarak gördüğünü söyleyen Ahmet Ürkmezgil, henüz böyle düşünmenin erken olacağını kaydetti. Ürkmezgil, ligde daha 11 maç bulunduğunu hatırlatarak, "Ligin garantisi yok. Medipol Başakşehir ile aramızda 4 puan fark var. Başakşehir gibi bir takımın takibi varken ’şampiyon olduk’ diyemeyiz. Onlar da iyi oynayan bir takım." diyerek sözlerini tamamladı.