"Finale kadar gidebiliriz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacakları rövanş maçında iyi bir sonuç alarak, turu geçmek istediklerini söyledi.

Kabataş Erkek Lisesinde düzenlenen söyleşiye katılan Orman, organizasyonun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deplasmanda 2-1 kaybettikleri olaylı maçın rövanşında karşılaşacakları Olympique Lyon'u iyi bir şekilde ağırlamak istediklerini belirten Orman, "Geçen hafta oynanan maç, geçen haftada kaldı. Lyon ile bir maç yaptık ve sonucundaki bazı konuşmalar yanlış yere gitti. O maç, orada kaldı. Olympique Lyon, bizim misafirimiz. Başkanları da iyi niyet gösterdi ve gelmeyen taraftarlarının olacağı misafir takım tribününü Beşiktaş taraftarının kullanması için bir adım attı. Biz de o bölgeleri kendi taraftarımıza satacağız. Onlar, bize dostluk eli uzattı. Biz, yarınki maçta taraftarlarımızla ve camiamızla Beşiktaş efendiliği ve nezaketi içinde rakibimizi ağırlayacağız. İnşallah, turu geçmeyi Allah bize nasip etsin." diye konuştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Fransız ekibine karşı turu geçecek bir skor almak istediklerini vurgulayarak, "Üst düzey oyunculardan kurulu bir takımız. Beşiktaş ve oyuncularımızın kariyeri açısından önemli bir maç. Onlar da bu maçı kazanmak istiyor. Lyon'un oyuncuları da aynı düşüncededir. Bu sezon Avrupa kupalarındaki 12. maçımız olacak. Oyuncularımız zaten tecrübeli. Sakatlarımız bulunuyor ama yerine oynayacak futbolcularımız var. Kart cezalısı oyuncularımız var ama takımda muhteşem sporcularımız mevcut. Hepsine iş düşüyor. Turu geçecek bir skor almamız lazım. 1-0 kazanalım, tur bizim olsun diye bakalım. Taraftarlarımızdan beklentim, defans yaparken de destek olması." ifadelerini kullandı.

"Lyon taraftarı yerine bizim taraftarımız oturacak"

Vodafone Arena'daki misafir takım tribününe de kendi taraftarlarını alacaklarını aktaran Orman, "Lyon Kulübü için 200 tane VIP bilet ayrıldı. Normal taraftar olarak da yaklaşık 20 kişi gelecekmiş. O taraftarları da VIP'de ağırlayacağız. Beşiktaş taraftarı, takımını stadın bütün bölgelerinde temsil edecek. Kimsenin, onların misafirimiz olduğunu unutmaması lazım. Gerekli centilmenlikte davranmamız lazım." şeklinde görüş belirtti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapılan maçta kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'a kızgın olmadığını kaydeden Orman, "Aboubakar, iyi ve sevdiğimiz bir çocuk. Hata yaptı. O da Beşiktaş da çok üzüldü. Süper Lig'in gol kralı, milli takımımızın gol silahı Cenk Tosun, bizim santrforumuz. Hem karakterini hem de futbolculuğunu çok sevdiğim bir oyuncu. Allah, Cenk'e de futbol şansı versin, 2-3 tane gol atsın." değerlendirmesinde bulundu.

"Lyon maçını kazanırsak, finale kadar gidebiliriz"

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan, neşeli ve esprili tavırlarıyla dikkati çeken Fikret Orman, Beşiktaş'ın Olympique Lyon maçını kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayabileceğini bildirdi. Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğine vurgu yapan Orman, "Beşiktaş, Lyon maçını inşallah kazanacak. Kazanırsa finale gidebilir. Bu, ülkemizin meselesi. Takımımız, ülkemizin gururu oldu. Hep beraber ülke sporunu yurt dışında iyi temsil etme gayreti içinde olmamız lazım. İnşallah Lyon maçına gelen taraftarlarımız da bizi temsil ettiklerinin bilincinde olurlar." diye konuştu. İyi bir teknik ekibe ve oyuncu kadrosuna sahip olduklarına değinen Orman, şunları kaydetti: "Herkesin aklındaki soru; 'Olympique Lyon maçını kazanacağız mı?' Bana sorulsa her maçı kazanacağız. Bu bir temenni. Futbol, sahada oynanan bir oyun. En azından öyle olması lazım. Çok müstesna, aynı zamanda öğretmen olan bir teknik direktörümüz var. Şenol ağabey iyi bir insandır. Çok da iyi bir teknik direktör. Bizim genlerimiz de uyuyor. Süleyman Seba ağabey, 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz.' derdi. İyi bir ekibi var. Karakter itibarıyla pırlanta gibi çocuklardan kurulu bir takımız. İnşallah kazanacağız diye umut ediyorum. İnşallah Allah bize hepinizi mutlu etmeyi nasip etsin. Ondan sonra da 3. yıldızı takmayı nasip etsin."

"Talisca ve ailesi, Beşiktaş'tan memnun"

Fikret Orman, Portekiz'in Benfica Kulübünden 2 sezonluğuna kiralanan Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu aktardı. Bir öğrencinin "Talisca'nın bonservisi alınacak mı? 25 milyon avro konuşuluyor. Bizim tanıdığımız Fikret Orman, bu parayı hayatta vermez." şeklindeki sorusu üzerine Orman, şunları söyledi: "Olsa dükkan onların da yok. Ne yapalım. Hayatın gerçekleri olduğu gibi Beşiktaş'ın da gerçekleri var. Beşiktaş'ın her şeyi iyi bir seviyeye geldi ama dertleri bitmedi. Bir kampanya yapsak, sadece Talisca için 50 lira istesek, 1 milyon kişi katılsa, 50 milyon lira ediyor. Konuştuğumuz paranın yarısı etmiyor. Böyle bir şey çok mümkün değil. Beşiktaş'ta oynayan futbolcular, kopamıyor. Beşiktaş'ta oynayan ve bizim parçamız olan futbolcular, bir yere gidiyorlar ama geri geliyorlar. Bereketli bir kulüp. Gelen de gitmek istemiyor. Talisca ve ailesi, Beşiktaş'tan memnun. Ayrılmak istediğini düşünmüyorum. İki sezonluk kontratı var. Ondan sonra da bakacağız."

Transfere az para harcadıklarının belirtilmesi üzerine, "İsmim pazarlıkçı, cimri gibi şeylere çıktı ama öyle bir tip değilim. Önceden mağazaya girdiğimde pazarlık etmeye utanırdım. İsmim çıktığı için şimdi rahat rahat pazarlık yapıyorum." diye espri yapan Orman, ellerindeki imkanlara göre en iyi işi çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli öğrencilere tavsiye

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli öğrencilerin sorularını alan Fikret Orman, taraftarlara kulüplerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Galatasaraylı bir öğrencinin sarı-kırmızılı kulübün transfer politikasını eleştirerek, Beşiktaş'ın sırrını sorması üzerine, "Söylemem. Sonra gidip Galatasaraylılara anlatırsın." diye espri yapan Orman, şöyle devam etti: "Her kulübün çıkış ve iniş zamanları olur. Bizim de aşağı trendlerimiz oldu. Galatasaray'da da olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer kulüpler, değerli. Taraftarlık, salt eleştirme üzerine olan bir şey değildir. Biraz da marşlarda söylendiği gibi iyi günde, kötü günde desteklemek lazım. Oradaki arkadaşlarımız da iyi bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Arada bir düşüş olabilir. Beşiktaş, şu an yükselişte. Sihirli şeyler yaptığımız yok. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla ahenk içinde çalışıyoruz. Huzurun olmadığı hiçbir yerde başarı olmaz. Bu bir ekip işi."

Fenerbahçeli bir öğrenciye maçlara gidip, takımını desteklemesi tavsiyesinde bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Fenerbahçe, 100 yılı aşmış, Beşiktaş gibi Osmanlı'dan kalan önemli bir sivil toplum örgütü. Hep yükseliş trendinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş mı olacak? Avrupa'da en çok izlenen lig, Premier Lig. Çünkü rekabet var. İspanya'da da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid dışında kimse diğer maçları izlemiyor. Hep beraber Türk futbolunu yukarı kaldırmamız lazım. Siz Fenerbahçe taraftarısınız. Öyle bağırmayla, çağırmayla, isyanla bu işler olmaz. Sizin kulübünüz. Sahip çıkın, maçlarına gidin." diye konuştu.

"Maç oynanırken kurallar değişmez"

Fikret Orman, tartışılan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "Maç oynanırken kurallar değişmez." ifadesini kullandı. Yabancı oyuncu sayısının kendileri için çok önem taşımadığını aktaran Orman, "Yabancı sınırlaması bizim için çok büyük problem değil. Bu hale geleceğini daha önceden söylediğim için tepki koyuyorum. Herkes, 'Devrim, Allah Allah' derken, bu işten en az zararı bizim göreceğimizi söyledik. 'Diğer kulüpler çok zarar görür.' dedik. Bizim işimiz transfer yapmak. Yerlide de yaparız, yabancıda da yaparız. O dönem, 'Diğer kulüpler ve Türkiye bundan zarar görür.' dedim. 'Hayır.' dediler. Şimdi, 'Bu iş bize zarar veriyor.' demeye başladılar. Türkiye, ciddi bir ülkedir. Futbol da ciddi yönetilen bir şeydir. Maç oynanırken kurallar değişmez. Ceza sahası içinde oyuncu düşürülürse penaltıdır. O sırada 'Biz bunu kaldırdık.' denilmez." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Orman, Türkiye'nin UEFA'daki kurullarda temsil edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Hayatta güçlü olacaksınız. Lobin kuvvetli olacak. Maalesef, değerli büyüğümüz Şenes (Erzik) ağabey ile başlayan UEFA'daki temsilde sonradan güç kaybettik. Şimdi Allah'tan bir arkadaşımızı daha yönetim kuruluna soktuk ama bir tek yönetim kurulunda olmamız yeterli değil. UEFA'nın içinde birçok komite var. O komitelere de genç arkadaşlarımızı sokmamız lazım. Sahipsiz olduğun zaman tokat yiyorsun. İskoç hakem Craig Thomson, Dinamo Kiev ile Real Madrid oynasaydı, bize yaptığı hareketleri yapabilir miydi? Kuvvetli olmadığımız zaman elinde düdükle paramparça ediyorlar. Hakemlerle alakalı kayrılmak değil de dayak yememe modundayız."



A Milli Basketbol Takımı'nın başına geçen Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın siyah-beyazlı ekipte iyi iş çıkardığını vurgulayan Orman, "Milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca. Bu teklifi yapmadan önce Hidayet Türkoğlu benimle görüştü. Milli takım, bizim takımımız. Hocamızın kendi işini engellemeyecek şekilde Türk basketboluna hizmet vermesi bizim için şereftir. Ufuk, pırlanta gibi bir kardeşimiz. Şu ana kadar da iyi gidiyor. Milli takımın başına geçeli 1 aydan fazla oldu. Bu sürede de her maçı kazanıyoruz. Demek ki işini iyi yapıyor." diyerek sözlerini tamamladı. Öğrencilerin sevgi gösterilerinde bulunduğu Fikret Orman için salonda "Büyük başkan" tezahüratları yapıldı. Söyleşi sonunda Orman'a Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal tarafından plaket verildi.