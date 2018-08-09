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Finalist hocadan devam kararı

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Yeni mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:11
Finalist hocadan devam kararı

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'na final oynatan teknik direktör Zlatko Dalic, görevini sürdürecek.

Novi Vindolski şehrinde Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) Başkanı Davor Suker ile bir araya gelen Dalic, milli takımı çalıştırmaya devam etme kararı aldığını açıkladı.

Hırvatistan'ın ikinci sırada tamamladığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan Dalic, Suker ile yaptığı görüşmede birçok konuya açıklık getirdiklerini aktararak, "Yeni mücadeleleri sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HNS Başkanı Davor Suker ise, Dünya Kupası'nda elde ediler gümüş madalyanın, Hırvatistan'ı temsil eden herkesin işini layığıyla yaptığının göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Dalic ile yeni zaferlere koşacak olmamız beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:12
Anahtar Kelimeler:
Zlatko DalicTeknik DirektörHırvatistanFutbol
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