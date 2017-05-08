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Finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın Juventus ile Monaco ve 10 Mayıs Çarşamba günü Atletico Madrid ile Real Madrid arasında rövanş maçları oynanacak

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Finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında İtalyan ekibi Juventus, yarı final rövanş maçında yarın Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. İtalyan ekibinin ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacağı rövanş mücadelesi, TSİ 21.45'te Juventus Stadı'nda oynanacak. Yarı finalin diğer rövanş maçı ise iki İspanyol takımı Atletico Madrid ile Real Madrid arasında yapılacak. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Real Madrid'in Atletico Madrid'e Vicente Calderon'da konuk olacağı mücadele, 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te başlayacak. Tur atlayan takımların karşılaşacağı final maçına, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

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FutbolUEFA Şampiyonlar LigiYarın Final Rövanş MaçlarıJuventus-Monaco
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