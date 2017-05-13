Fiorentina Galatasaray'ın elinden kaptı

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Serie A ekibi Fiorentina'nın, Hugo'nun transferi konusunda Palmeiras ile anlaşma sağladığı ifade edilmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Palmeiras Teknik Direktörü Cuca, Hugo'nun Fiorentina'ya satıldığını söyleyerek, "Vitor Hugo'yu kaybettik, Fiorentina'ya gidiyor. Belki mutludur. Hugo ile aynı seviyede veya ondan daha iyi bir oyuncu bulmalıyız" dedi. Hugo için 8 milyon euro ödeyecek olan Fiorentina, 25 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Hugo'nun ekonomik haklarının yüzde 50'sine sahip olan Palmeiras, diğer yarısının sahibi Tombense-MG ile yaptığı anlaşma doğrultusunda bu transferden 4.5 milyon euro kazanacak. (ajansspor)