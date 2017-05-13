Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fiorentina Galatasaray'ın elinden kaptı

Geçen sezonun başında ve devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini meşgul eden Palmeiras'ın stoperi Vitor Hugo'nun yeni adresi resmen açıklandı

Bu haber kez okundu.

Fiorentina Galatasaray'ın elinden kaptı

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Serie A ekibi Fiorentina'nın, Hugo'nun transferi konusunda Palmeiras ile anlaşma sağladığı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Palmeiras Teknik Direktörü Cuca, Hugo'nun Fiorentina'ya satıldığını söyleyerek, "Vitor Hugo'yu kaybettik, Fiorentina'ya gidiyor. Belki mutludur. Hugo ile aynı seviyede veya ondan daha iyi bir oyuncu bulmalıyız" dedi. Hugo için 8 milyon euro ödeyecek olan Fiorentina, 25 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Hugo'nun ekonomik haklarının yüzde 50'sine sahip olan Palmeiras, diğer yarısının sahibi Tombense-MG ile yaptığı anlaşma doğrultusunda bu transferden 4.5 milyon euro kazanacak. (ajansspor)
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolBrezilyaVitor HugoPalmeirasFiorentinaİtalyaGalatasaray
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100