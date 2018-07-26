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'Florya'da trafik az', 'Doğru adresteyim'

Swansea'de beraber top koşturduğu Ayew için hoşgeldin mesajı yayınlayan Gomis, yakın arkadaşına 'Florya'da trafik az' şeklinde imalı bir göndermede bulundu. Ayew ise bu mesaja karşılık, 'doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım' şeklinde cevap verdi

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:32
'Florya'da trafik az', 'Doğru adresteyim'

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew için hoş geldin mesajı yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Swensea City'de takım arkadaşlığı yaptığı Ganalı futbolcu Andre Ayew'i etiketleyerek bir mesaj paylaşan Gomis, "Yaşamın güzel olduğu, dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin." ifadelerini kullandı. Eski takım arkadaşına esprili sözlerle seslenen sarı-kırmızılı oyuncu, "Yanlış gitme. Florya'da buluşalım, Böylece daha az trafik görürsün." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'den Gomis'e teşekkür

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekibi Swansea City'den kiraladığı Ganalı futbolcu Andre Ayew, kendisi için hoş geldin mesajı yayımlayan Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis'e teşekkür etti.

Andre Ayew, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Bafetimbi Gomis'i etiketleyerek , "Teşekkür kardeşim. Trafik tavsiyelerinden faydalanacağım ve bana güzel şeyler anlattığın bu harika şehirde doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

Gomis, Swansea Ctiy'den takım arkadaşı olan Ganalı futbolcu için, "Yaşamın güzel olduğu, dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin. Yanlış gitme. Florya'da buluşalım. Böylece daha az trafik görürsün." değerlendirmesinde bulunmuştu.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 26.07.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
Swensea CityAyewFenerbahçeGomisGalatasarayFutbol
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