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"Forma hocanın takdiri"

Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu N'Doye, "Forma giyip giymememiz hocanın takdiri, 11 kişi sahaya çıkıyor. 22 tane oyuncu var ve hoca oradan seçiyor" dedi

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:18
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"Forma hocanın takdiri"

Trabzonspor'da ligin ilk 7 haftalık bölümünde fazla forma şansı bulamayan Senegalli futbolcu Dame N'Doye, forma giyip giyememesinin hocanın takdiri olduğunu belirterek, takımın içinde yer almanın güzel bir şey olduğunu söyledi.

Bu sezon sadece ligin ikinci haftasındaki Fenerbahçe ve üçüncü haftadaki Göztepe maçlarında toplam 86 dakika görev yapan N'Doye, bordo-mavili takımın dün El Sadd ile oynadığı özel karşılaşmanın ilk 45 dakikasında oynadı. Senagalli futbolcu maça ilişkin yaptığı açıklamada, El Sadd takımıyla güzel bir maç oynadıklarını belirterek, "Maçta 2 gol attık ve maçın kontrolü genelde bizdeydi. Hava şartları biraz zorladı ama galip geldik. Bunun için mutluyuz." dedi. Performansıyla ilgili de konuşan forvet oyuncusu, "Uzun bir aradan sonra oynadım diyebilirim. Takımın parçası olmak çok güzel bir şey ama önemli olan benim değil, takımın performansı. Forma giyip giymememiz hocanın takdiri, sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. 22 tane oyuncu var ve hoca oradan seçiyor." ifadelerini kullandı.

N'Doye, sezon öncesi bordo-mavili takımın Slovakya kampında sakatlanan Castillo'nun da karşılaşmada gol atmasının sevindirici olduğunu kaydederek, "El Sadd karşısında attığı gole çok sevindim. Uzun bir sakatlığın ardından onun adına mutlu olduğum için birlikte gol sevinci yaşadık." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 09.10.2017 13:28
Anahtar Kelimeler:
FutbolKatarTrabzonspor
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