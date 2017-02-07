Kupa derbisinde Tosic'in gördüğü kırmızı kart sonrası Van Persie'nin objektiflere eli şortunun içinde yakalanması zihinlerde Pascal Nouma'nın yine bir Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı ve Beşiktaş kariyerini sonlandırmasına sebep olan benzer bir hareketin canlanmasına sebep oldu.



Nouma, Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası elini şortuna soktuğu için TFF'den 7 ay ceza almıştı. Fransız eski futbolcu, twitter'dan yaptığı açıklamada "Yaptığım harekete hiçbir zaman mazeret aramadım. Formamı düzeltiyordum demedim. Sustum cezamı çektim. Yanlış bir hareketti ve bu yüzden linç edildim. Ama hiçbir futbolcunun aynı cezayı almasını istemem." dedi. Beşiktaş yönetiminin o dönemde Nouma'ya verilen cezanın arttırılması yönünde girişimlerde bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak ise Nouma, "Bana TFF'nin 5 ay ceza vereceği söyleniyordu. Daha sonra ne oldu da 7 aya çıktı? Bilmiyorum. Ama benden sonra bu hareketi pek çok oyuncu yaptı. Hiçbiri ceza almadı." ifadelerini kullandı.