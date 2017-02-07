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'Formamı düzeltiyordum' demedim

Beşiktaş ile yolları bir Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı hareket ile sona eren Fransız futbolcu Nouma, benzer bir hareket yapan Hollandalı yıldız Van Persie'ye göndermede bulundu

07 Şubat 2017 Salı 17:09
'Formamı düzeltiyordum' demedim

Kupa derbisinde Tosic'in gördüğü kırmızı kart sonrası Van Persie'nin objektiflere eli şortunun içinde yakalanması zihinlerde Pascal Nouma'nın yine bir Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı ve Beşiktaş kariyerini sonlandırmasına sebep olan benzer bir hareketin canlanmasına sebep oldu.

Nouma, Fenerbahçe maçında attığı gol sonrası elini şortuna soktuğu için TFF'den 7 ay ceza almıştı. Fransız eski futbolcu, twitter'dan yaptığı açıklamada "Yaptığım harekete hiçbir zaman mazeret aramadım. Formamı düzeltiyordum demedim. Sustum cezamı çektim. Yanlış bir hareketti ve bu yüzden linç edildim. Ama hiçbir futbolcunun aynı cezayı almasını istemem." dedi. Beşiktaş yönetiminin o dönemde Nouma'ya verilen cezanın arttırılması yönünde girişimlerde bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak ise Nouma, "Bana TFF'nin 5 ay ceza vereceği söyleniyordu. Daha sonra ne oldu da 7 aya çıktı? Bilmiyorum. Ama benden sonra bu hareketi pek çok oyuncu yaptı. Hiçbiri ceza almadı." ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 07.02.2017 17:20
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşPascal NoumaVan Persie
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