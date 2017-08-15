Forvet Gohi Sivasspor'da

Sivasspor, geçtiğimiz sezon Belçika ligi ekibi Oostende forması giyen Cyriac Gohi ile 2017/18 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere başkan Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cyriac Gohi forvet mevkinde görev yapıyor.



15 Ağustos 1990'da Fildişi Sahili'nin Daloa kentinde dünyaya gelen Cyriac ülkesinin ASEC Mimosas takımında futbol a başladı. Ardından Standard Liege'e trans fer olan 27 yaşındaki sporcu Anderlecht ve Fulham gibi takımlarının da formasını terletti. Kariyerinde 220 maça çıkan sporcu 53 gol, 24 asistlik performans sergiledi. 6 kez Fildişi Sahili milli takımının formasını da giyen Cyriac 1 kez fileleri havalanırdı.