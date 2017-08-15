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Forvet Gohi Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, Zoro Cyriac Gohi'yi renklerine bağladı

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Forvet Gohi Sivasspor'da

Sivasspor, geçtiğimiz sezon Belçika ligi ekibi Oostende forması giyen Cyriac Gohi ile 2017/18 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere başkan Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cyriac Gohi forvet mevkinde görev yapıyor.

15 Ağustos 1990'da Fildişi Sahili'nin Daloa kentinde dünyaya gelen Cyriac ülkesinin ASEC Mimosas takımında futbola başladı. Ardından Standard Liege'e transfer olan 27 yaşındaki sporcu Anderlecht ve Fulham gibi takımlarının da formasını terletti. Kariyerinde 220 maça çıkan sporcu 53 gol, 24 asistlik performans sergiledi. 6 kez Fildişi Sahili milli takımının formasını da giyen Cyriac 1 kez fileleri havalanırdı.
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