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Fransa ara transferde rekor kırdı

FIFA, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülke olarak Fransa'yı gösterdi.

10 Şubat 2017 Cuma 15:03
Fransa ara transferde rekor kırdı

FIFA'nın yayımladığı transfer raporunda, ara transfer döneminde yurt dışı transferlere en fazla harcama yapan ülkeler açıklandı.

Ligine Memphis Depay, Julian Draxler ve Dimitri Payet gibi önemli oyuncuları kazandıran Fransa, dış transfere toplamda 175 milyon avro vererek ara sezonun şampiyonu oldu. Açıklamada, Avrupa'nın 5 önemli ligi İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da ara dönem yurt dışı transferlerine toplam 801 milyon avro harcama yapıldığı belirtildi. Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain (PSG), ara transfer döneminde Draxler ve Portekizli Goncalo Guedes için toplam 65 milyon avro harcadı. Olympique Marsilya, eski oyuncusu Payet'yi yaklaşık 30 milyon avro karşılığında geri getirirken, Olympique Lyon ise Depay'ı 18,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Manchester United'dan transfer etti. Rapora göre, sırasıyla İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya Fransa'nın ardından en çok dış transfer harcaması yapan ülkeler olarak dikkati çekti.

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