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Fransa da VAR'a geçiyor

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Ligue 1'de gelecek sezon Video Yardımcı Hakem uygulamasına geçileceğini açıkladı

15 Aralık 2017 Cuma 12:34
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Fransa da VAR'a geçiyor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) gelecek sezondan itibaren Video Yardımcı Hakem uygulamasının (VAR) başlatılmasına karar verildi.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet yaptığı açıklamada, Ligue 1'de gelecek sezon VAR'ı uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Ayrıca VAR'ı futbol kulüplerinin başkanları ve hakemlerin de istediğini söyledi. FIFA'nın onayından sonra başlaması beklenen VAR uygulaması, gol ve penaltı pozisyonlarında, kırmızı kartlarda ve cezalandırılan futbolcunun kimlik hatasını düzeltmek için kullanılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaLigue 1Video Hakem Uygulaması
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