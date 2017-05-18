Fransa'da yeni moda Monaco

Monaco, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain'in (PSG) son yıllarda kurduğu üstünlüğe son verdi.

Lig maratonunu 17 yıl sonra rakiplerinin önünde bitirmeyi garantileyen Monaco, PSG'nin 4 sezonluk şampiyonluk serisini noktaladı. Bir alt lige düştüğü 2010-2011 sezonunda taraftarlarını üzen Monaco, Rus iş adamı Dmitry Rybolovlev'in kulüp hisselerini satın almasının ardından hızlı bir şekilde toparlanarak 2013'te tekrar Ligue 1'e yükseldi ve eski günlerine döndü.

Monaco, Ligue 1'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans sergileyerek yarı finalde boy gösterdi. Organizasyonun 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi eleyerek yoluna devam eden Monaco, son 16 turunda İngiltere'den Manchester City ve çeyrek finalde Almanya'dan Borussia Dortmund gibi üst düzey takımları saf dışı bıraktı. Monaco, yarı finalde ise İtalya'nın Juventus takımına elenmekten kurtulamadı. Fransız ekibi Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde 2003-2004'te final oynama başarısı göstermişti. O dönemde Fransız Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı, kadrosunda Fernando Morientes, Ludovic Giuly ve Patrice Evra gibi isimlerin bulunduğu kırmızı-beyazlılar, finalde Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz temsilcisi Porto'ya 3-0 mağlup olmuştu.Ligde PSG'nin 4 sezonluk hegemonyasına son veren Monaco, Fransa Kupası ve Lig Kupası'nda ise rakibine boyun eğdi. PSG'ye Lig Kupası finalinde 4-1 kaybeden Monaco, Fransa Kupası yarı finalinde ise rakibine 5-0 yenilerek elendi.