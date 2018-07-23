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Fulham ile görüşmeler başladı

Beşiktaş, İspanyol kalecisi Fabri'nin transferi konusunda Fulham ile görüşmelere başlandığını açıkladı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:38
Fulham ile görüşmeler başladı

Beşiktaş, İspanyol kalecisi Fabricio Ramirez'in transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bir süredir adı transfer gündeminde yer alan 30 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2018 16:45
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbolFabricio RamirezBeşiktaş
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