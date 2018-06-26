Futbol dolu gün

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek.

Kupada E ve F gruplarında müsabakalar, yarın yapılacak 4 maçla tamamlanacak. F Grubu'nda saat 17.00'de Güney Kore-Almanya ve Meksika-İsveç karşılaşmaları oynanacak.

Kazan Arena'da yapılacak Güney Kore-Almanya maçı, TRT 1'den yayınlanacak. Ekaterinburg Arena'daki Meksika-İsveç mücadelesi ise TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

Grupta son maçlar öncesi lider Meksika'nın 6, ikinci ve üçüncü sıradaki Almanya ile İsveç'in ise 3'er puanı bulunuyor. Yaptığı 2 maçı da kaybeden Güney Kore, grupta son sırada yer alıyor.

E Grubu'nda Sırbistan ile Brezilya, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer mücadelede ise Nizhny Novgorod Stadı'nda İsviçre ile Kosta Rika karşılaşacak. İki maçın da başlama saati 21.00.

Sırbistan-Brezilya müsabakası TRT 1, İsviçre-Kosta Rika karşılaşması ise TRT Spor'dan yayınlanacak. Bu grupta lider Brezilya ve 2. sıradaki İsviçre'nin 4'er puanı bulunurken, 3. sıradaki Sırbistan 3 puana sahip. Puanı bulunmayan Kosta Rika'nın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.