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Futbol hasreti kupa ile bitiyor

Türkiye Kupası'nda son 16 turunun rövanş mücadelesi yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:20
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Futbol hasreti kupa ile bitiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun rövanş mücadelesi yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turunda oynanacak rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)

20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

17 Ocak Çarşamba:

14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Medipol Başakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

18 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

20.30 Bucaspor-Galatasaray (Yeni Buca)

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSon 16 TuruTFFZiraat Türkiye Kupası
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