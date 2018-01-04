Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çok faydalı olacağını, medya nedeniyle aynı zamanda büyük tartışmaları da beraberinde getireceğini söyledi.

Demirören, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Süper Lig hakem ve yardımcı hakemlerinin katıldığı 2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri'nde düzenlenen FIFA kokart töreninde yaptığı konuşmada, medyanın VAR konusunda problemler ortaya çıkaracağını savundu. Demirören, "Dört madde VAR müdahil olacak diyoruz ama bu Türkiye'de 14 maddeye çıkar, çıkınca da Türkiye'de futbol biter. Sayın Bakanımız başta olmak üzere medya mensuplarından destek bekliyorum." dedi.

Türk futbolunu heyecan ve tansiyonu yüksek bir ikinci yarının beklediğinin altını çizen Demirören, şöyle konuştu: "Rekabetin en yüksek olduğu bir sezonu yaşıyoruz. Sorumluluğunuz her zamankinden daha fazla olacak. Adil kararlarınızla bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize eminiz. İlk yarı hata yapan arkadaşlarımız elbette oldu. Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa sizler de hatalar yaptınız. Hep söylediğimiz gibi federasyon olarak masum hataya bizim bir sözümüz yok. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki, ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok."

Futbolcuların ve teknik adamların yaptıkları hataların kısa sürede unutulduğunu aktaran Yıldırım Demirören, şunları kaydetti: "Ama sizler hata yaptığınızda günlerce, aylarca tartışılıyorsunuz. İşte sizlerin asıl görevi bu noktadan sonra başlıyor. Yapılan yorumlardan, eleştirilerden, sözlerden asla etkilenmeyiniz. 'Bu hakemlerle bu lig bitmez.' deseler de her maç sonu faturayı sizlere kesseler de sükunetinizi koruyunuz. Sahaya daima başınız dik çıkınız, alnınızın akıyla sahadan ayrılınız. Başarılı hakem çok konuşulan değil, maçta iz bırakmayandır. Yeter ki sizler güvenimizi sarsacak hatalar yapmayınız. Beklentimiz minimum hata, maksimum futbola katkı."

Cüneyt Çakır ve ekibinin büyük olasılıkla üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda görev alacağını açıklayan Demirören, şu ifadeleri kullandı: "İlk yarıda Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, özel milli maçlara kadar toplam 47 maçta görev almanız bunun göstergesidir. 'Yabancı hakem gelsin.' naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. Avrupalı hakemleri de izliyoruz, hepimiz görüyoruz, ne hatalar yapıyorlar. Artık Avrupalı hakemler değil, bizim hakemlerimiz örnek gösterilmelidir."

Özbek: "Sahada iki aktör vardı, şimdi üçüncü aktör geldi"



Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, VAR sistemiyle ilgili olarak oyunun hızını kesilmesi konusunda herkesin tereddütleri olduğunu ancak sistemin başarılı olacağına inandıklarını vurguladı. Dursun Özbek, VAR'ın voleybol ve tenis gibi durağan sporlarda başarı ile uygulandığını hatırlatarak, şunları ifade etti: "Sahada iki aktör vardı, hakem ve oyuncular. Şimdi üçüncü bir aktör geldi. Bir video sistemi. Çok enteresan gelişmeler olabilir. Biz bunu önümüzdeki sezon uygulamaya geçince göreceğiz. Yeni bir düzen yeni bir sistem gelecek sezon uygulamaya geçeceği için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hakem adaleti dağıtır. Aynı, Adalet Sarayı'na girdiğinizde kadın heykeli var, bir elinde terazi bir elinde kılıç var fakat gözleri bağlı. Futbolda terazi doğru, kılıç da doğru ama gözlerimizin açık olması lazım. İkinci yarıda başarılar diliyorum. İkinci yarıda adaletli olacağınızdan son derece eminim ama gözlerinizin açık olması şartıyla."

Namoğlu: "Hakem arkadaşlarıma güveniyorum"



MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın hakemlik geçmişi bulunduğu için kendilerinin şanslı olduğunu anlattı. Namoğlu, kendilerine her desteğin verildiğini, bu destek karşılığında sahada maçı en iyi şekilde yönetmekle görevli olduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Oyun kuralları içinde ilk yarıda gördüğümüz eksik noktaları tamamlamak adına eğitimler yaptık. Kendimizi ikinci yarıya daha iyi hazırlayan bir konuma geldik. Dünya Kupalarında maç yöneten Cüneyt Çakır gibi arkadaşların çoğalmasını sağlayacağız. Türk hakemliğini daha iyi noktalara getirmek için konsantre olacağız. Maksimum fayda ve minimum hata ile ikinci yarıyı tamamlamaya çalışacağız. Hakem arkadaşlarıma güveniyorum, ikinci yarıda daha başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

33 hakeme FIFA kokartı

MHK Kış Semineri'nde, 33 hakeme 2018 yılında taşıyacakları FIFA kokartları törenle takıldı. FIFA hakemlerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA yardımcı hakemlerine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kadın FIFA hakemlerine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, diğer hakemlere ise protokol üyeleri kokartlarını taktı.

FIFA kokartı takılan hakemler şunlar:

Hakemler: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler.

Yardımcı hakemler: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan.

Kadın hakemler: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki.

Kadın yardımcı hakemler: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk

Plaj futbolu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultaloğlu, Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu

Futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak

Kadın futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun.